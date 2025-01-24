Москва, 24 января, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В преддверии Дня российского студенчества и 270-летия Московского университета президент осмотрел экспозицию музея, который располагается в Фундаментальной библиотеке МГУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ректор вуза Виктор Садовничий показал Путину главные реликвии МГУ, в том числе указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд». Этой награды коллектив вуза удостоился за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.

Ранее президент также присвоил Садовничему звание Героя Труда. Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность. Глава государства отметил, что в самые сложные времена университет под руководством Садовничего не только выжил, но и развивался.