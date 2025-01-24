Москва, 24 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерию Муминджанову, осуждённому по делу о взятке, продлили арест до мая 2025 года. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 24 января.

Алексей Филиппов/РИА Новости Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов

Отмечается, что следствие попросило 235-й гарнизонный военный суд продлить арест генерал-майору на три месяца. В закрытом режиме суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство.

Сам военный вину в получении взятки по-прежнему не признаёт.

Как передавало ранее ИА Регнум, 2 сентября Муминджанов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело.

По данным следствия, он содействовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в войска, в том числе на территории спецоперации, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он получил от бизнесменов взятку в размере свыше 20 млн рублей.

Вместе с ним его бывшего подчинённого Владимира Демчика заключили под стражу 2 августа. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).