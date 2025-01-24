Москва, 24 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата и Союз журналистов объявили о старте приема заявок на XXXI всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2024 года. Принять в нем участие могут журналисты, редакции и редакционные коллективы.

По итогам конкурса выберут лучшие федеральные и региональные СМИ. Кроме того, в рамках конкурса предусмотрены номинации для индивидуальных публикаций, отраслевых СМИ, бизнес-блогов, СМИ в системе торгово-промышленных палат. Также на конкурсе выберут лучших пресс-секретарей и иностранных журналистов, освещающих российскую экономику.

Победители конкурса получат дипломы Торгово-промышленной палаты и Союза журналистов России, а также ценные призы.

Церемония награждения пройдет 10 апреля 2025 года в рамках Всероссийского форума деловых СМИ. В церемонии примут участие: президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и другие.