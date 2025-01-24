Москва, 24 января, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Серийное производство самолёта МС-21 может начаться с 2026 года. Об этом 24 января заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

РИА Новости/Нина Падалко Сборка фюзеляжей самолета МС-21

«Начиная со следующего года уже начнется серийное производство», — отметил он.

По словам Чемезова, госкорпорация «Ростех» рассчитывает на то, что все сертификационные полёты самолёта МС-21 будут завершены в 2025 году.

«Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полёты завершим. Там очень много полётов», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в России планируют изготовить 994 отечественных самолёта в ближайшем будущем. Он отметил, что при изготовлении воздушных судов будут ориентироваться на российскую технику. Он также упомянул указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять лайнеры отечественного производства.

7 февраля 2024 года Путин заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.