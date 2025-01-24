Тирасполь, 24 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Сотни жителей Приднестровья 24 января вышли на митинг перед таможенным пропускным пунктом на трассе Бендеры — Кишинёв, выступая против газовой блокады региона со стороны Молдавии, препятствующей гуманитарным поставкам. Об этом сообщило издание «Новости Приднестровья».

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«Уже неделю Кишинёв под надуманными предлогами затягивает решение проблемы с поставками природного газа», — говорится в публикации.

Также на митинги вышли жители городов Рыбница и Дубоссары. Они обвиняют власти Молдавии в геноциде приднестровского народа.

«В настоящее время нет обогрева. Молдова хочет нас поставить на колени. Мы должны не допустить этого», — передаёт телеканал «Первый Приднестровский» слова одного из участников митинга.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в политизации процесса и указал на то, что из-за этого страдают простые жители республики. В некоторых квартирах температура всего +10 градусов. Особенно тяжело одиноким старикам и тем, кто нуждается в помощи. Глава республики также опроверг заявления Кишинёва об отказе Тирасполя от условий поставок.

«Именно молдавские политики предложили европейские площадки для закупки газа для Приднестровья. Мы согласились с этими площадками. Проблем нет. Мы согласны со всем», — заявил он в интервью «России 24».

Красносельский подчеркнул, что приднестровские власти делают всё для помощи населению. Но через пару дней закончится газ, оставшийся в распределительной системе, тогда будет очень тяжело.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но киевский режим с 1 января прекратил транзит топлива. Из-за нехватки энергоресурсов в ПМР отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

Красносельский 15 января заявил, что скоро начнутся гуманитарные поставки газа в Приднестровье в объёме, который необходим для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать помощь.

17 января глава Приднестровья обвинил Молдавию в блокировании российского газа из антигуманных политических соображений. После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки голубого топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции.