Лондон, 24 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп в своих заявлениях в адрес России после инаугурации ни разу не говорил о продолжении поставок американских вооружений Украине. Об этом 24 января заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Michael Buholzer/AP/TASS

«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — отметил он в своём YouTube-канале.

По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что США полностью дистанцируются от украинского конфликта в случае, если переговоры не начнутся в течение 90 дней, однако перед этим Вашингтон всё-таки введёт антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 21 января подписал указ, который на 90 дней приостанавливает оказание помощи Украине и другим странам. В документе отмечается, что никакая помощь Вашингтона другим странам не должна выделяться так, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике США. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения киевскому режиму.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение Трампа о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. По его словам, Киев уже почти исчерпал утверждённую США помощь, которую отправил экс-президент Джо Байден.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 января заявил, то Евросоюз ничего не знает о внешнеполитическом курсе нового президента США, в том числе по вопросу Украины. Он уточнил, что блок испытывает некую растерянность по вопросу после инаугурационной речи, в которой Украина не была упомянута.