Москва, 24 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. В 2024 году на дочерних предприятиях «Роснефти» прошли практику около 6,5 тыс. студентов. В их число вошли учащиеся ключевых вузов — партнёров компании: МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Дальневосточного федерального университета и других.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» 6,5 тыс. студентов прошли практику на предприятиях «Роснефти» в 2024 году

«Роснефть» с 2005 года сотрудничает с 203 высшими и средними учебными заведениям в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие». Ежегодно компания инвестирует более миллиарда рублей в развитие образовательных организаций-партнёров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» 6,5 тыс. студентов прошли практику на предприятиях «Роснефти» в 2024 году

При поддержке «Роснефти» создаются уникальные программы по целому ряду направлений обучения. Предприятия компании принимают активное участие в оснащении колледжей и вузов современным оборудованием, создании лабораторий. Для отбора и мотивации лучших студентов для прохождения практической подготовки и дальнейшего трудоустройства предприятия «Роснефти» проводят профориентационные мероприятия. Компания создает условия и для развития компетенций научно-педагогических работников. Эти мероприятия позволяют преподавателям приобрести практический опыт, познакомиться с современными технологиями и увидеть производственный процесс своими глазами.