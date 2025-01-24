Москва, 24 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Бобр, ласка и заяц-русак — это те краснокнижные животные, которых можно чаще всего встретить на природных территориях Москвы. Об этом сообщили специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды по результатам проведенного мониторинга.

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Специалисты встречали бобра в природно-исторических парках «Останкино», «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в национальном парке «Лосиный остров». Это животное занесли в Красную книгу города под третьей категорией редкости.

Московские бобры ведут полуводный образ жизни. В воде они передвигаются легко за счет перепонок на лапах и веслообразного хвоста. Крупный бобер может весить до 32 килограммов, а его длина доходит от 1,3 метра. Животные питаются корой, побегами деревьев и растениями, которые они перемалывают с помощью огромных резцов. Зубы у бобров растут в течение всей жизни.

Зимой бобры выходят из своих домиков только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды. Когда температура опускается ниже минус 20 градусов, они совсем не покидают жилища. Бобры заготавливают запасы на зиму, поэтому в течение длительного времени они могут не заботиться о поиске корма.

Заяц-русак занесен в Красную книгу столицы под первой категорией редкости. Зоологи встречали этих животных в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Измайлово», «Царицыно» и других. Эти зайцы могут развивать скорость до 60 километров в час. Русак крупнее беляка и отличается более длинными ушами и остроконечным хвостом. Своим именем он обязан тем, что к зиме он не белеет, оставаясь русым с темными пестринами на спине.

Зимой зайцы-русаки питаются растениями, которые они выкапывают из-под снега. В их рацион также могут входить кора и ветви деревьев. Когда заяц начинает раскапывать еду, на это место собираются многие птицы и животные, которые не способны раскапывать снег самостоятельно. Места обитания зайцы-русаки меняют только в крайних случаях. Они предпочитают селиться на полях или опушках с густым подлеском и убегать подальше от людей в лес.

Под третьей категорией редкости в Красную книгу столицы внесена ласка. Специалисты в прошлом году смогли увидеть этих животных в национальном парке «Лосиный остров», природно-исторических парках «Битцевский лес», «Царицыно», «Измайлово» и других.

Тело у ласки тонкое и длинное, лапки короткие и с острыми когтями. У нее продолговатая голова, маленькие и округлые уши. Летом шерстка ласки короче, чем зимой. Ласку отличает ловкость и проворность, а также умение быстро бегать и хорошо плавать. Ласка — опасный враг для ящериц и грызунов.