Вашингтон, 24 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она якобы украла у США проект плана по созданию гиперзвуковых ракет во время президентства бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом новый американский лидер рассказал в интервью Fox News.

Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал» на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий»

Он отметил, что именно его страна придумала эти ракеты.

«Они получили это от нас, какой-то недобрый человек передал им наш проект. Это была наша инициатива. Россия сумела получить эти ракеты и построила их», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в Штатах уже работают над созданием нового поколения ракет, характеристики которых будут ещё лучше.

«Я распорядился создать гиперзвуковые ракеты [во время первого срока]. И мы делаем «супер» гиперзвуковые, на самом деле они даже на шаг лучше, и они у нас появятся довольно скоро», — заявил лидер США.

Трамп и раньше озвучивал обвинение в адрес России в краже гиперзвуковых ракет у США. В октябре 2023 года он заявил, что Россия якобы заполучила засекреченные чертежи «супер-пупер-ракеты». При этом о каких именно системах идёт речь, Трамп не сказал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения американского лидера, заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета. Он подчеркнул, что она пока не имеет аналогов в мире.

В прошлом году Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ на удар Украины дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской и Курской областям. 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Как позже передавало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что ни у кого нет шансов сбить ракету «Орешник». Ранее он сообщал, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.