Москва, 24 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий освобождение от прохождения срочной службы добровольцев — участников спецоперации. Соответствующий документ 24 января разместили в думской электронной базе.

Евгений Биятов/РИА Новости

Правки предлагаются к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». В настоящее время основанием для освобождения от срочной службы является прохождение военной службы. Также норма распространяется на тех участников СВО, кто заключил контракт о прохождении военной службы с ВС России и был призван на службу по мобилизации.

В пояснительной записке указано, что освободить от призыва на срочную службу авторы предлагают лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Предполагается, что правки устранят правовой пробел, из-за которого добровольцы, участвующие в СВО, периодически получают повестки.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Госдума на пленарном заседании приняла закон, относящий к числу ветеранов боевых действий участников спецоперации, выполняющих задачи на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Закон также относит к ветеранам боевых действий военнослужащих МЧС России, принимавших участие в период СВО в проведении работ по разминированию на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

В октябре председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что рабочие места участников СВО будут сохранены за ними на весь период их военной службы, так же как и гарантии членам их семей. Он напомнил, что до этого рабочее место участника СВО, в соответствии с законодательством, сохранялось за ним только в течение года.