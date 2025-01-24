Вашингтон, 24 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Что ещё хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — написал он в статье для Weapons and Strategy.

По словам Брайена, у Трампа было преимущество перед тем, как он пришёл к власти, поскольку политик понимал, что пытаться навредить России, как это делал бывший президент Джо Байден, глупо и непродуктивно.

Эксперт подчеркнул, что теперь новый глава Белого дома делает те же ошибки, что и Байден, и рискует остаться без преимущества.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

Член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет, комментируя угрозы Трампа в адрес РФ, подчеркнул, что с Россией бессмысленно разговаривать языком силы.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.