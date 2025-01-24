Москва, 24 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Твёрдость духа и любовь россиян к Родине вселяют уверенность в победе. Об этом заявил 24 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он выразил благодарность бойцам, которые встали на защиту Родины и в сложнейших условиях на передовой демонстрирует взаимовыручку и подлинное братство перед лицом испытаний.

«Твёрдость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе», — заявил Медведев.

Он призвал руководство регионов уделять особое внимание помощи российским бойцам, которые вернулись с фронта.

«Это общая ответственность глав субъектов Федерации, в том числе я знаю, что каждый из вас на своём рабочем месте этим занимается практически каждый день. Но внимание к этой теме ослаблять нельзя», — отметил Медведев.

Также заместитель председателя СБ РФ заявил, что порядка 450 тыс. человек в 2024 году заключили контракт с Минобороны на прохождение службы в ВС России. В добровольческие формирования для участия в боевых действиях в зоне СВО вступили более 40 тыс. россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в боях за Авдеевку в Донецкой Народной Республике российский боец с позывным Хитман остановил головой летящий украинский БПЛА-камикадзе, спасая жизнь товарищей. Это произошло, когда раненые бойцы спускались в подвал. Увидев, что дрон летит к входу в укрытие, Хитман остановился в проходе. Бойцы были спасены, Хитмана доставили в госпиталь. Боец частично потерял зрение.