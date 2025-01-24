Избиркомы Белоруссии получили угрозы после публикации за рубежом их данных
ЦИК Белоруссии: избиркомы получили угрозы после публикации за рубежом их данных
Минск, 24 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Члены белорусских избирательных комиссий начали получать угрозы после публикации за рубежом их личных данных. Об этом заявил 24 января председатель ЦИК Игорь Карпенко.
Он также назвал угрозы членам ЦИК, получаемые после обнародования списков с их данными организацией Belpol, посягательством на электоральный суверенитет страны.
«Вчера Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных. Можно было бы на это не обращать внимания, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях», — рассказал председатель ЦИК в беседе с ТАСС.
Карпенко отметил, что подобные действия не могут оставаться безнаказанными. Тем не менее кампания по выборам президента Белоруссии и дальше будет проходить в штатном режиме и в соответствии с законодательством страны. Жалоб на деятельность ЦИК по подготовке выборов также не поступало, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Затем 23 января Карпенко назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. По его информации, они могут применить для этого наёмников формирования «Полк имени Калиновского».
23 января в ЦИК сообщили, что на выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 27,15% избирателей за три дня. Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии назначен на 26 января.