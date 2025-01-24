Минск, 24 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Члены белорусских избирательных комиссий начали получать угрозы после публикации за рубежом их личных данных. Об этом заявил 24 января председатель ЦИК Игорь Карпенко.

РИА Новости/ Виктор Толочко

Он также назвал угрозы членам ЦИК, получаемые после обнародования списков с их данными организацией Belpol, посягательством на электоральный суверенитет страны.

«Вчера Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных. Можно было бы на это не обращать внимания, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях», — рассказал председатель ЦИК в беседе с ТАСС.

Карпенко отметил, что подобные действия не могут оставаться безнаказанными. Тем не менее кампания по выборам президента Белоруссии и дальше будет проходить в штатном режиме и в соответствии с законодательством страны. Жалоб на деятельность ЦИК по подготовке выборов также не поступало, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Затем 23 января Карпенко назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. По его информации, они могут применить для этого наёмников формирования «Полк имени Калиновского».

23 января в ЦИК сообщили, что на выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 27,15% избирателей за три дня. Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии назначен на 26 января.