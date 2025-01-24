Ереван, 24 января, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом 24 января сообщил глава комиссии Арман Егоян.

Johanna Geron/AP/TASS

«Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту, он будет внесён в повестку предстоящей парламентской «четырёхдневки», которая начнётся 11 февраля», — заявил Егоян.

Оппозиция в голосовании не участвовала. После одобрения профильной комиссией документ обсудят на пленарном заседании парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян отметил, что вопрос присоединения к ЕС можно решать исключительно путём проведения в Армении всенародного референдума.

Комментируя решение правительства Армении, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что его можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала. Еревану выгодно членство в ЕАЭС, совмещать его с вхождением в ЕС вряд ли получится.