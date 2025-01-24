Мазут из затонувших в Чёрном море танкеров достиг берегов Одесской области
Одесса, Украина, 24 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Мазут с затонувших в Чёрном море танкеров обнаружили на побережье Одесской области. Об этом 24 января сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на местного эколога Ивана Русева.
По его словам, чёрные пятна были найдены на берегу курорта «Катранка» возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка «Тузловские лиманы».
«Эта экокатастрофа станет очередным негативным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни в Чёрном море», — отметил Русев.
Специалисты начали обследовать побережье для определения площади выброса мазута.
Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.
24 января вице-премьер России Виталий Савельев проинформировал, что откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» завершат в течение двух дней. Из находившихся в танкере 1,4 тыс. т мазута уже откачали 1,3 тыс. т.
Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию отечественного танкерного флота. Он также отметил необходимость пересмотреть нормативную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.
В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Большую часть нефтепродуктов, попавших в море, удалось собрать, однако локальные выбросы топлива на побережье по-прежнему продолжаются.