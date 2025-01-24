Одесса, Украина, 24 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Мазут с затонувших в Чёрном море танкеров обнаружили на побережье Одесской области. Об этом 24 января сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на местного эколога Ивана Русева.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, чёрные пятна были найдены на берегу курорта «Катранка» возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка «Тузловские лиманы».

«Эта экокатастрофа станет очередным негативным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни в Чёрном море», — отметил Русев.

Специалисты начали обследовать побережье для определения площади выброса мазута.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

24 января вице-премьер России Виталий Савельев проинформировал, что откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» завершат в течение двух дней. Из находившихся в танкере 1,4 тыс. т мазута уже откачали 1,3 тыс. т.

Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию отечественного танкерного флота. Он также отметил необходимость пересмотреть нормативную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Большую часть нефтепродуктов, попавших в море, удалось собрать, однако локальные выбросы топлива на побережье по-прежнему продолжаются.