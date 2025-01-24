Москва, 24 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы жители района Люблино каждый день начали находить цинковые и деревянные гробы около мусорки во дворе. Об этом 24 января рассказал Telegram-канал Shot.

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Жители двора на улице Ставропольской рассказали, что неизвестные оставляют гробы около мусорной площадки на протяжении двух месяцев. Каждый раз москвичи убирают пугающие их находки, но утром на месте появляются новые.

Жильцы соседних домов добавили, что некоторые даже устраивали дежурства по ночам и ждали, когда кто-нибудь принесёт очередной гроб, но именно в эти ночи никто не приходил. Больше всего москвичей удивляет тот факт, что рядом нет моргов, ритуальных агентств и кладбищ, поэтому, откуда приносят гробы, они не понимают.

Ранее, в октябре 2022 года, в Белгороде одна из ритуальных служб выкинула цинковые гробы на одну из городских свалок. Делом занялись правоохранители. Антон Иванов, занимавший тогда пост мэра города, возмутился поступком неизвестных лиц, усомнившись в том, что у этих людей есть сердце.