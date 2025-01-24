Москва, 24 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. В 2024 году порядка 450 тыс. человек заключили контракт на прохождение военной службы в рядах Вооружённых сил России. Об этом 24 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза в ходе заседания профильной межведомственной комиссии предложил подвести итоги 2024 года и обсудить меры по сохранению существующих сейчас темпов набора военных.

«Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря 2024 годапрезидент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что в текущем году свыше 1 тыс. человек ежедневно заключали контракт с Минобороны. Поток заключающих контракт на военную службу добровольцев не прекращается, добавил глава государства.

Принимавший участие в заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов уточнил, что в среднем каждый день заключают контракт более 1200 человек. По его словам, необходимо не потерять динамику этого процесса.