Санкт-Петербург, 24 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. После анонимного сообщения об угрозе в Эрмитаже эвакуировали посетителей главного музейного корпуса. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Поступило сообщение, сами не знаем, какая угроза была. Эвакуировали главный музейный комплекс», — процитировал представителя Эрмитажа РЕН ТВ.

Силовики проводят проверку, два экипажа Росгвардии обеспечивают порядок на территории музея.

Отмечается, что посетители, купившие на 24 января билеты в Эрмитаж, смогут посетить музей в любой другой день.

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