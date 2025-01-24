В Эрмитаже эвакуировали посетителей после анонимного сообщения
Санкт-Петербург, 24 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. После анонимного сообщения об угрозе в Эрмитаже эвакуировали посетителей главного музейного корпуса. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.
РИА Новости/Алексей Даничев
«Поступило сообщение, сами не знаем, какая угроза была. Эвакуировали главный музейный комплекс», — процитировал представителя Эрмитажа РЕН ТВ.
Силовики проводят проверку, два экипажа Росгвардии обеспечивают порядок на территории музея.
Отмечается, что посетители, купившие на 24 января билеты в Эрмитаж, смогут посетить музей в любой другой день.
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