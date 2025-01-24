Вашингтон, 24 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Первые подписанные новым президентом США Дональдом Трампом указы, касающиеся работы правительства страны, вызвали хаос и привели к частичному параличу ряда министерств и ведомств. Об этом 24 января сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американском правительстве.

Ben Curtis/AP/TASS Президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома

По их словам, в период вступления в должность нового главы Белого, как правило, происходят некоторые сбои, но на этот раз хаос был «экстремальным» на фоне огромных различий между повестками предыдущей и новой администраций США.

Отмечается, что также из-за перестройки работы американского правительства замедляются даже самые рутинные операции.

При этом ряд служб, к примеру, занимающихся здравоохранением и социальными вопросами, до получения дальнейших распоряжений прекратили все внешние коммуникации, а также отменили командировки чиновников. Работа министерства по делам ветеранов США, службы национальных парков и других федеральных ведомств оказалась существенно затруднена из-за временного запрета на наём новых сотрудников, а минтранс США временно приостановил работу компьютерной системы дорожных проектов.

Как отметили авторы публикации, ещё одной проблемой оказалась путаница с распределением денежных средств между различными органами власти, которое было утверждено ещё во время правления экс-президента США Джо Байдена. В результате отдельным учреждениям приходится частично приостанавливать исполнение некоторых своих функций.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп в ходе первого дня своего нахождения в Белом доме подписал в Овальном кабинете в присутствии журналистов несколько десятков документов, затратив на это чуть более 47 минут. При этом параллельно новый глава Белого дома отвечал на вопросы представителей СМИ.

В числе прочих Трамп подписал указы об отсрочке блокировки соцсети TikTok на не менее чем 75 дней, а также о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого, американский лидер подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского, а также отменил политику инклюзивности и разнообразия в американском правительстве.