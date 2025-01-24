Москва, 24 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и отказа Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент России Владимир Путин заявил, что смысл спецоперации заключается в борьбе за интересы российского народа. В вопросе урегулирования украинского конфликта российский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех проживающих в регионе людей, а не «какой-то передышки».

19 декабря Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции попросил не загадывать, сколько ещё продлится спецоперация. Он отметил, что Россия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО. Ситуация в зоне боевых действий кардинально меняется, военные возвращают территории квадратными километрами каждый день, подчеркнул он.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.