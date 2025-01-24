Подольск, Московская область, 24 января, 2025, 14:32 — ИА Регнум. В Подольске женщина умерла в частной клинике, почувствовав себя плохо во время операции по удалению грыжи. Об этом 24 января сообщил источник ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

50-летняя Светлана начала чувствовать боли в спине ещё в 2018 году. Периодически её нога стала неметь от боли, затрудняя передвижение.

Накануне она больше не смогла терпеть мучения и обратилась с жалобами в частный медицинский центр «Жемчужина Подолья». Обследование выявило межпозвоночную грыжу.

Противопоказания для хирургического вмешательства отсутствовали, поэтому врачи решили оперировать пациентку 23 января. Спустя два часа от начала операции состояние Светланы начало резко ухудшаться. Пациентку перевели в реанимацию, где ещё через несколько часов она скончалась. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября прошлого года пациентка клиники пластической хирургии скончалась в Санкт-Петербурге после операции. Смерть произошла на следующий день после хирургического вмешательства. Следователи начали проверку по факту произошедшего.