Ижевск, 24 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» впервые представит новейший ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружений IDEX 2025 в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом 24 января сообщила пресс-служба предприятия.

Telegram/Концерн «Калашников»

В пулемёте применяются обычные патроны калибра 7,62 мм со стальным сердечником 57-Н-231, а также патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М. Он предназначен для поражения живой силы и небронированных транспортных средств противника.

На РПЛ-7 можно устанавливать оптические и ночные прицелы, целеуказатель, фонарь и ряд других приспособлений. Его конструкция позволяет стрелять левой или правой рукой.

Вместе с пулемётом поставляют в том числе прибор малошумной стрельбы. Прицельная дальность РПЛ-7 — 800 м. Вес оружия без боеприпасов и комплектующих не превышает 5,5 кг, длина — не более 1100 мм. В патронной коробке вмещается 80 патронов, говорится в Telegram-канале концерна.

Выставка IDEX 2025 пройдёт с 17 по 21 февраля.

Как передавало ИА Регнум, «Калашников» также представит на выставке в Абу-Даби новый дрон-камикадзе КУБ-2-Э малого и среднего классов. Его манёвренность и оптика позволяют наносить удары по противнику в том числе при смене объектом местоположения. БПЛА можно использовать в том числе ночью, он работает при температурах от –40 °С до +50 °С.

В ноябре 2024 года «Калашников» сообщил о завершении испытаний перспективного малогабаритного автомата АМ-17. Его разработали по заказу Минобороны РФ, учитывая современные требования к стрелковому оружию. Главной особенностью автомата стало использование высокопрочных полимерных материалов, что позволило сделать оружие малогабаритным.