* — (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 24 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Более 3,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщил 24 января сервис «Сбой.рф».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что 26% обращений о плохой работе мессенджера поступили от жителей Москвы. Также масштабный сбой наблюдают россияне из Самарской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края.

На сайте сервиса уточнили, что эти неполадки в работе мессенджера начались после 11:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день, 24 января, Роскомнадзор зафиксировал сбой на инфраструктуре оператора мобильной связи «МегаФон». Утром начались проблемы со связью в российской части интернета, с неполадками работали сайты, мессенджеры и онлайн-сервисы.

22 января эксперты рассказали ИА Регнум, что иностранные почтовые сервисы продолжают работать со сбоями, поэтому российским пользователям лучше перейти на отечественные IT-решения. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов отметил, что подобные сбои в очередной раз заставляют задуматься о том, что вся инфраструктура, завязанная на зарубежные сервисы, фактически находится вне зоны контроля России.