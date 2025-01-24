Мелитополь, 24 января, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Армия России ликвидировала несколько единиц тяжёлой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и несколько десятков боевиков киевского режима под Ореховым в Запорожской области. Об этом 24 января рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он отметил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) сорвали переброску ВСУ к линии боевого соприкосновения недалеко от населённого пункта.

«Накрыли авиацией и артиллерией с РСЗО технику и живую силу ВСУ во время переброски в район Орехова и оттуда под Каменское и Малую Токмачку», — отметил Рогов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что на этом направлении ВС РФ с помощью разведки могут следить за перемещениями техники ВСУ практически в режиме реального времени.

Ранее Рогов сообщал, что 19 января гарнизон украинской армии в селе Великая Новосёлка на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) фактически оказался обречён. Он пояснил, что противник находится в оперативном окружении российских военных.

20 января ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам и местам производства и хранения беспилотников. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 152 районах.

Помимо этого, 20 января российская армия освободила населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. При этом подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ. Военные группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной бригад украинской армии.