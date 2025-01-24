Москва, 24 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Шахматистка из России Ольга Баделько сменила своё спортивное гражданство и теперь будет выступать за Австрию. Об этом 24 января сообщается в её профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press Ольга Баделько

В женском рейтинге FIDE в январе 21-летняя заняла 29-ю строчку. Из числа российских спортсменок выше её в рейтинге были только Александра Горячкина (пятое место), Екатерина Лагно (восьмое), Полина Шувалова (11-е) и Лея Гарифуллина (26-е).

Баделько — международный мастер и гроссмейстер среди женщин. Она является многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях и чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет.

Шахматистка не в первый раз меняет спортивное гражданство. До 2021 года она выступала за Белоруссию и в составе сборной республики принимала участие в двух шахматных Олимпиадах (2016 и 2018 годы).

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Баделько получила российское гражданство. Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский тогда назвал её сильной и перспективной шахматисткой.

В марте 2023 года Федерация шахмат России сообщила, что спортсменка станет членом национальной сборной. В то время Безпалько только занималась оформлением российского гражданства.