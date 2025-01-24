Москва, 24 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок для поддержания стабильности продовольственного рынка. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе кабмина.

РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что решение о введении беспошлинного ввоза продуктов кабмин принял по инициативе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Также координирующим органом назначили Минсельхоз РФ, который будет выдавать подтверждения соответствия продуктов параметрам ввоза для получения тарифных льгот.

«В конце ноября 2024 года совет ЕЭК утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. т картофеля, 55 тыс. т моркови и 230 тыс. т яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно», — подчеркнули в постановлении, утверждённом 23 января.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре совет ЕЭК на полгода отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тыс. т. сливочного масла до 5 июня 2025 года. Это произошло на фоне повышения цен на этот продукт на 20%.

Кроме того, с 1 января правительство России повысило ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран. Отмечалось, что решение коснётся отдельных видов мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков, пива, сидра, жареного и растворимого кофе, а также свечи зажигания.