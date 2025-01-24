Китай, 24 января, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Суд в китайском городе Сучжоу вынес смертный приговор гражданину Китая Чжоу Цзяшэн, который в 2024 году совершил нападение с ножом на японцев. Об этом 23 января сообщило агентство Associated Press.

Tomoya Shibata/AP/TASS

Нападение 52-летний Чжоу Цзяшэн совершил в Сучжоу 24 июня 2024 года. На остановке японской школы он вошёл в автобус, в котором ехали дети и женщины. Китаец ранил ножом женщину-японку с ребёнком.

Его пыталась остановить проводница Ху Юпин и получила тяжёлое ножевое ранение. Несколько дней спустя она скончалась в больнице. Мать и ребёнок не получили серьёзных ранений.

На суде Чжоу Цзяшэн заявил, что был в отчаянном состоянии из-за больших долгов и не хотел больше жить.

Комментируя решение суда, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что преступление «было абсолютно непростительным». На суде присутствовали сотрудники консульства Японии в Шанхае.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в городе Уси провинции Цзянсу в Китае казнили гражданина страны Сюй Цзяцзиню, осуждённого за нападение с ножом в одном из городских училищ, в результате которого погибли восемь человек и ещё 17 пострадали. Он нанёс удары ножом учащимся и сотрудникам училища в ноябре прошлого года.

В этот же день был казнён Фань Вэйцю, въехавший в толпу людей в городе Чжухае. Мужчина задавил насмерть 35 человек, травмы получили ещё 43 человека. Совершив наезд, он пытался покончить с собой. На суде китаец заявил, что был рассержен из-за развода и потери денег.