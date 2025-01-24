Вашингтон, 24 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Популярного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (Давыдова) может ждать депортация из США. Об этом 24 января сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Савостьянов/ТАСС Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом)

Утверждается, что они попали под указ американского президента Дональда Трампа, предписывающий выдворить нелегалов с территории страны.

Помимо блогеров, депортирована может быть сотня других россиян, уже отправленных в депортационные тюрьмы. Все они формально просили убежища, пересекая сухопутную границу с Мексикой либо прибывая в аэропорты США. После нужно было дождаться решений судов на временный въезд по упрощённой программе. Именно она и была приостановлена после вступления Трампа в должность.

Канал утверждает, что первым уже был депортирован некий уроженец Коврова Евгений Машинин, которого в России задерживали на несанкционированных митингах после начала спецоперации.

Сам Поперечный в Telegram-канале опроверг информацию о своей вероятной депортации. Он написал, что в полном порядке и находится в США с полностью легальной грин-картой, которую американское правительство выдало, признав его успех в качестве артиста и комика.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска. 22 января глава государства своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Пентагон анонсировал отправку на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

Минюст признал поперечного иностранным агентом 14 июля. Установлено, что комик выступал против российской спецоперации на Украине, распространял фейки о ВС РФ, получал поддержку от иностранных источников и выступал респондентом информационной площадки, предоставляемой иноагентом. В сентябре Поперечный обжаловал статус иноагента, 4 октября суд отказал ему в удовлетворении иска. В том же месяце суд зарегистрировал протокол в отношении Поперечного за дискредитацию армии.

Из судебных документов следует, что артист покинул Россию сразу после начала СВО. В 2023 он признавался, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время выступлений в США.