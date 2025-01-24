Москва, 24 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании МТС из-за рекламы домашнего интернета. Об этом 24 января сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«ФАС возбудила дело в отношении ПАО «МТС» по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: «МТС — лучший домашний интернет Москвы», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что провайдер не указал объективные критерии сравнения. Если вина будет установлена, то компании грозит штраф.‍

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода. Служба определила, что оператор связи необоснованно повышал стоимость услуг для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%. Подобную меру ФАС применила впервые относительно данного правонарушения.

Кроме того, ФАС потребовала от МТС снизить тарифы на мобильную связь, которые были повышены необоснованно. В сентябре 2023 года служба направила МТС, «Мегафону», «ВымпелКому» и «Теле2» требование отменить плату за раздачу мобильного интернет-трафика после жалоб абонентов. В МТС заявили, что в случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы.