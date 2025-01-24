Лондон, 24 января, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Политики из стран Запада на фоне продвижения армии России напрасно рассчитывают на то, что киевский режим сможет погасить свои растущие долги природными ресурсами Украины. Такое мнение 24 января высказал британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам автора, за последние пять месяцев Вооружённые силы России освободили множество территорий в Донбассе, на которых можно вести добычу лития, угля и урана.

«Однако западные политики всё ещё верят в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы покрыть постоянно растущие украинские долги», — написал он, назвав эту ситуацию экономическим безумием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января член бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о доступе Германии к месторождениям полезных ископаемых на Украине. Парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп ответил на это, что таких соглашений между Берлином и Киевом не существует.

В ноябре 2024 года турецкий журналист Мете Сохтаоглу предположил, что президент США Дональд Трамп предложит Киеву помощь в восстановлении в обмен на эксплуатацию украинских ресурсов. По словам журналиста, украинской стороне не нужно ждать чего-либо хорошего от сделки с новой администрацией США.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в августе заявил, что киевский режим пытается вернуть Донбасс из-за расположения на этой территории большого количества полезных ископаемых (залежи угля и редкоземельных металлов), доступ к которым нужен западным странам. Политик уточнил, что в западной части Украины полезных ископаемых имеется только на 734 млрд долларов.