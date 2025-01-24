Москва, 24 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) зафиксировали сбой на инфраструктуре оператора мобильной связи «МегаФон». Об этом 24 января сообщила пресс-служба ведомства.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«ЦМУ ССОП фиксировал сбой на зарубежных стыках компании «МегаФон» с европейскими сетями связи», — процитировало издание «Коммерсантъ» заявление РНК.

В ведомстве уточнили, что неполадки были быстро устранены и сеть работает в штатном режиме. Специалисты не выявили сбои у других операторов. По данным издания, около 11:00 были проблемы со связью в российской части интернета, со сбоями работали сайты, мессенджеры и онлайн-сервисы.

Как передавало ИА Регнум, 14 января пользователи ряда российских регионов жаловались на сбои в интернете. РНК заявил, что зафиксировал проблемы у всех операторов. Работу Рунета возобновили в тот же день.

15 января Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, что привело к временному падению скорости интернета. Проблема коснулась 3,8 млн пользователей в 21 регионе РФ.