Вашингтон, 24 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Африканский континент начал распадаться быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом 24 января заявил профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.

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Изначально учёные отвели на процесс распада десятки миллионов лет. Однако наблюдения за трещиной длиной 35 миль (56,3 км), образовавшейся в 2005 году в Эфиопии, вынудили их скорректировать прогноз. Она стала расширяться в год на полдюйма (1,2 см). Также в 2018 году новые трещины возникли на территории Кении. Теперь раскол Африки ожидают в течение 1–5 млн лет.

«Что может произойти, так это то, что воды Индийского океана придут и затопят то, что сейчас является Восточно-Африканской рифтовой долиной», — процитировала Макдональда The Daily Mail.

Предполагается, что разлом пройдёт через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии, которые, по словам профессора, станут новым континентом под названием Нубийский. Активно отдаляются друг от друга две тектонические плиты — Сомалийская и Нубийская.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в Турции произошло мощное землетрясение. Тогда геофизик, сейсмолог Анна Люсина пояснила, что из-за смещения Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) от Анатолийской (почти вся расположена на территории Турции) на три метра произошёл сброс напряжения на одной части плиты. В итоге вся плита стала активной. По её мнению, подобное могло в итоге привести к появлению новых землетрясений на отдалённых от эпицентра толчка территориях.