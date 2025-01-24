Мирошник: в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область есть западный след
Курск, 24 января, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Нападение украинской армии на Курскую область готовили спецслужбы Запада. Такое мнение 24 января высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, на это указывает тот факт, что британские инструкторы на своей военной базе готовили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) к наступлению на Курскую область. Он добавил, что к тому же Лондон постоянно срывает мирное решение конфликта.
«Неслучайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», — подчеркнул Мирошник в беседе с «РИА Новости».
По мнению дипломата, украинские войска не могли вторгнуться в Курскую область без планирования операции западными специалистами, их тактики, развединформации и систем коммуникации.
«Это ещё один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами», — заключил посол.
16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.
Позже полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что подписание договора между Великобританией и Украиной показывает усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий.
Ранее, 21 августа, Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область готовилась с участием спецслужб США, Польши и Британии. По данным ведомства, западные союзники киевского режима на фоне провалов украинских войск на ряде направлений призывали Киев к переносу боевых действий вглубь РФ с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.
12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ. Он добавил, что Запад, помимо вооружений, передаёт Украине данные своей военно-космической разведки.