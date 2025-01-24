Курск, 24 января, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Нападение украинской армии на Курскую область готовили спецслужбы Запада. Такое мнение 24 января высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, на это указывает тот факт, что британские инструкторы на своей военной базе готовили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) к наступлению на Курскую область. Он добавил, что к тому же Лондон постоянно срывает мирное решение конфликта.

«Неслучайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», — подчеркнул Мирошник в беседе с «РИА Новости».

По мнению дипломата, украинские войска не могли вторгнуться в Курскую область без планирования операции западными специалистами, их тактики, развединформации и систем коммуникации.

«Это ещё один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами», — заключил посол.

16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Позже полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что подписание договора между Великобританией и Украиной показывает усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий.

Ранее, 21 августа, Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область готовилась с участием спецслужб США, Польши и Британии. По данным ведомства, западные союзники киевского режима на фоне провалов украинских войск на ряде направлений призывали Киев к переносу боевых действий вглубь РФ с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ. Он добавил, что Запад, помимо вооружений, передаёт Украине данные своей военно-космической разведки.