Вашингтон, 24 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. В США построят люксовый бункер «судного дня» на случай ядерной войны для 625 богатейших людей мира в 2026 году. Об этом заявила газета The Daily Mail.

Американская компания SAFE

Подземная крепость стоимостью в $300 млн будет находиться в штате Вирджиния, недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Внутри оборудуют дорогие апартаменты для жильцов, рестораны изысканной кухни, бассейн, боулинг, стену для скалолазания, комнаты для внутривенной терапии, а также включат системы охраны здоровья на базе искусственного интеллекта, подчеркнула газета.

«Американская компания SAFE обнародовала планы строительства роскошной крепости в штате Вирджиния. <…> Подземный бункер с названием Aerie («Орлиное гнездо») предоставит клиентам возможность выжить в случае наземной катастрофы, хотя для этого им придётся выложить по $20 млн каждому», — говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, 21 января учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии назвали пять стран мира, которые смогут пережить ядерную зиму. По их мнению, в случае полномасштабной катастрофы выживут только некоторые островные и полуостровные страны — Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова.

25 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия исходит из формулы о недопустимости ядерной войны, при этом никому не стоит испытывать её терпение при отстаивании своих интересов. Он подчеркнул, что все допускающие ядерную войну сценарии звучат только от стран Запада.