Вашингтон, 24 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после инаугурации поменял свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 23 января пишет издание The Conversation.

Ben Curtis/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Трамп находится у власти всего несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», — отмечается в материале.

Издание обратило внимание на то, что угрозы Трампа в адрес России теперь больше напоминают подход бывшего президента Джо Байдена, а его заявления указывают на то, что он готов пойти в этом плане ещё дальше своего предшественника.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. Кроме того, он заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Тем не менее 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

Член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет, комментируя угрозы Трампа в адрес РФ, подчеркнул, что с Россией бессмысленно разговаривать языком силы.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.