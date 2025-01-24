Москва, 24 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. В Москве благоустроили два участка набережной Сходненского канала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

mos.ru Благоустроенная набережная Сходненского канала

«Выполнили работы по благоустройству двух участков набережной Сходненского канала, теперь там можно гулять, кататься на велосипедах и тренироваться. Ранее в этом районе привели в порядок пространство между Западным и Восточным мостами», — рассказал Пётр Бирюков. Он отметил, что в ходе благоустройства российской столицы особое внимание уделяется созданию возможности для горожан отдыхать и заниматься спортом в непосредственной близости от дома.

mos.ru Благоустроенная набережная Сходненского канала

На территории от Восточного моста до стадиона «Тушино» в Южном Тушине созданы условия для тихого отдыха у воды — обновили существующие и обустроили дополнительные дорожки вместо «народных» троп, установили фонари с энергоэффективными светильниками.

mos.ru Благоустроенная набережная Сходненского канала

«Отремонтировали две детские площадки, продлили дорожку для бега и велопрогулок. На левом берегу Сходненского канала выполнили работы на участке от Западного моста до канала имени Москвы, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, модернизировали освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили более 55 тыс. квадратных метров газона», — сообщил заместитель мэра. Также на территории появился спортивный зал под открытым небом с комплексом «Русский ниндзя».

mos.ru Благоустроенная набережная Сходненского канала

Благоустроена и устаревшая спортивная зона на пересечении улиц Большая и Малая Набережные. Теперь там можно заниматься спортом на современном оборудовании и с видом на Москву-реку, сообщил Пётр Бирюков.