Астана, 24 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Попавшая в интернет расшифровка чёрных ящиков упавшего под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала. Об этом 24 января на брифинге в правительстве рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

МЧС Республики Казахстан

«Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков», — передаёт слова Бозумбаева агентство Kazinform.

Он добавил, что расследование авиапроисшествия продолжается.

«Порядка 17–18 человек (занимаются делом. — Прим. ред.) — эксперты РФ, Азербайджана, Казахстана. Предварительная часть, надеемся, на следующей неделе будет опубликована», — добавил Бозумбаев.

Telegram-канал Baza вечером 15 января опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта с диспетчерами. Из неё следует, что диспетчеры несколько раз предлагали экипажу посадить воздушное судно в одном из российских аэропортов, но лётчики сами приняли решение следовать обратно в Баку, а позднее запросили посадку в Актау.

Утром 25 декабря пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, девять из которых выжили.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский глава заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.