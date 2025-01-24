Москва, 24 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Учёные из институтов Российской академии наук (РАН) и Плехановского университета предложили провести реформу зарплат чиновников, взяв за образец систему, действующую в Сингапуре. Об этом 24 января заявило РБК, ссылаясь на научную статью.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению учёных, «сингапурскому чуду», как называют резкий экономической скачок, который произошёл в республике во второй половине ХХ века, способствовало «высокоэффективное управление в сочетании с тотальным перфекционизмом». На основании этой модели они подготовили новую систему оплаты труда и оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств.

Предложенная модель предполагает высокие оклады госслужащих, чтобы снизить коррупционные риски и привлечь талантливые кадры, а также прямую зависимость размера зарплат от уровня социально-экономического развития страны. Переход рекомендуется проводить последовательно: от коллективного к индивидуальному премированию.

«Сначала определяется размер общего премиального фонда для всех региональных гражданских служащих [одного субъекта], затем он перераспределяется между отдельными министерствами и ведомствами субъекта РФ, и, наконец, осуществляется индивидуальное стимулирование труда региональных гражданских служащих», — процитировало издание статью.

Возможным источником премирования учёные назвали профицит консолидированного бюджета региона.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил сократить число госслужащих, но поднять зарплаты оставшимся, чтобы увеличить производительность государственного сектора. При этом он признал, что реализация этой меры на практике является очень сложной.