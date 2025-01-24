Токио, 24 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией после разрешения разногласий. Об этом 24 января заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба в ходе программной речи на сессии парламента.

Yuichi Yamazaki/AP/TASS Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Наши отношения с Россией переживают тяжёлые времена. Однако мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора после разрешения существующего территориального вопроса», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 января МИД РФ сообщил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда Токио подкрепит эти декларации реальными шагами, отказавшись от недружественной политики. В Москве считают, что в соседней стране есть здравомыслящие политики, которые осознают пагубность антироссийского курса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Министр сообщил, что уровень таких обращений всегда несолидный.

6 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога по мирному договору между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.