Братислава, 24 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Евросоюз не хочет брать на себя все расходы по помощи Украине в случае отказа президента США Дональда Трампа от финансирования киевского режима. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар 24 января.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Давайте подождём, пока Трамп представит шаги, как он хочет разрешить этот конфликт, мы готовы принять в этом участие. Если какие-то страны Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном плане, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Евросоюз взял это на себя», — рассказал он в беседе с агентством TASR.

Бланар также выразил мнение, что противостояние не будет урегулировано, если Украине отдать новые регионы России, лучше заморозить конфликт по линии фронта. И пока не пройдут мирные переговоры, республика будет оказывать Украине только гуманитарную помощь, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что Вашингтон пока что размышляет над вопросом дальнейших поставок вооружения Украине. При этом он добавил, что «поймёт, как всё складывается», после диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

22 января американская газета The Hill писала, что у Трампа в арсенале нет существенных рычагов давления на Россию или Украину, невзирая на все поставленные им ультиматумы. Сама газета отметила, что президент усилил критику в адрес Путина, приправляя её лестью для демонстрации «мира через силу» в попытках решить украинский вопрос.

24 января бывший посол России в США Анатолий Антонов поделился мнением, что новый глава Белого дома способен остановить вооружённый конфликт на Украине, если прекратит оказывать финансовую поддержку Украине.