Москва, 24 января, 2025, 13:17 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах отец четверых детей, работник скорой помощи, в течение года неоднократно насиловал девочку-подростка, сообщил источник ИА Регнум.

Собеседник агентства рассказал, что 23 января в отношении Александра Ж. было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие установило, что в период с июля 2022 года и по июнь 2023 года мужчина многократно насиловал на тотм момент 15-летнюю школьницу в частном доме. Мужчину задержали, но свою вину он отрицает. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

21 января сообщалось, что в Орехово-Зуево уроженец Узбекистана изнасиловал 11-летнюю школьницу. Как выяснилось, мужчина неоднакратно применял насилие к школьнице прямо в её же квартире.