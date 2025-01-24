Москва, 24 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 190 бойцов и три танка, в том числе американский Abrams. Об этом 24 января сообщило Министерство обороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк Abrams производства США», — проинформировали в ведомстве

Уточняется, что также украинская армия за это время лишилась трёх бронетранспортёров, пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, американской гаубицы М777, двух миномётов, станции радиоэлектронной борьбы, а также шести пунктов управления дронами и склада боеприпасов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943315" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывели из строя американский танк Abrams в курском приграничье. Боевую машину удалось уничтожить в районе деревни Викторовка.

Мотострелки группировки российских войск «Север» 23 января показали трофеи, захваченные в освобождённом от украинских формирований в Русском Поречном в Курской области. В это число вошли произведённые в США, Германии и Бельгии гранаты, два американских пулемёта M240, шведский одноразовый гранатомёт АТ-4 и украинский аналог автоматического станкового гранатомёта США — Мк-19 с боеприпасами.