Вашингтон, 24 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки при новой администрации президента страны Дональда Трампа не будут участвовать в восстановлении Украины после урегулирования конфликта. Об этом 24 января со ссылкой на западного дипломата сообщило агентство Bloomberg.

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам источника, команда Трампа чётко показала, что не заинтересована в прямом участии в данном процессе. По мнению администрации главы США, этот вопрос должен отойти частному сектору.

Трамп в день инаугурации 20 января подписал указ, запрещающий помощь другим государствам в случае, если она противоречит стратегическим интересам США. В документе отмечается, что масштаб оказываемой Штатами иностранной помощи не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

21 января американский лидер уточнил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. Трамп подчеркнул, что планирует покончить с этим конфликтом как можно скорее.

Ранее бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его чиновники должны быть привлечены к ответственности за процветающую коррупцию и растрату американской военной помощи. Он заявил, что недобросовестный менеджмент правительства Зеленского войдёт в историю как один из величайших примеров растраты и воровства помощи Запада.