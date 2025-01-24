Москва, 24 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО исключает достижение мира в конфликте с Россией, Москва будет добиваться железобетонных гарантий невступления Киева в альянс. Об этом 24 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам замглавы МИД РФ, членство Украины в НАТО исключает достижение мира в украинском конфликте и создание какой-либо архитектуры безопасности в Европе. Грушко отметил, что такого же мнения придерживается целый ряд стран альянса, в котором имеются разные точки зрения по вопросу членства Украины.

«Для нас это один из ключевых элементов возможной договорённости по конфликту на Украине — это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 1 декабря 2024 заявил, что Украина якобы может стать членом НАТО, если на время военных действий на неё не будет распространяться действие 5-й статьи договора альянса. По словам Зеленского, Киев согласен, чтобы Украину взяли в альянс с территориями, которые она считает своими.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря напомнил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг станет угрозой для российских интересов.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для начала переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что Киеву для начала диалога также нужно будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.