Курск, 24 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывели из строя американский танк Abrams в Курской области. Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео Уничтоженный танк Abrams

Западная техника попала в поле зрения военных в районе деревни Викторовка.

На кадрах объективного контроля зафиксировали прямое попадание снаряда, после которого над военной техникой поднялся столб дыма.

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Как передавало ИА Регнум, 21 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в приграничных районах Курской области более 270 бойцов и танк Abrams. Также были уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин.

18 декабря прошлого года расчёт беспилотников крымских десантников разбил американский танк Abrams, который ВСУ использовали в районе Новоивановки в Курской области. Были использованы два FPV-дрона с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ.