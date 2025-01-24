Тирасполь, 24 января, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Сотни жителей Приднестровья вышли на митинг у таможенного пропускного пункта на трассе Бендеры — Кишинёв с требованием пропустить гуманитарный газ в регион из России. Об этом сообщает 24 января издание «Новости Приднестровья».

кадр из видео

Отмечается, что, помимо Бендер, митинги против энергетической блокады со стороны Молдавии также проходят в городах Рыбница и Дубоссары. Участники протеста вышли с плакатами «Нет геноциду приднестровского народа» и «Молдова виновна в гибели приднестровских граждан».

«Жителям города Бендеры очень тревожно, что Молдова, кроме политической, транспортной, информационной блокады, устроила ещё и блокаду энергетическую», — передаёт слова одного из участников митинга Анатолия Булды издание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, что из-за «политизации процесса» со стороны Молдавии от холода страдают простые граждане Приднестровья.

«В некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла. Особенно тяжело одиноким старикам, одиноким людям, тем, кто нуждается в постоянной социальной поддержке со стороны государства… Мы делаем всё для спасения людей. Но через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — заявил он в интервью «России 24».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXKo6Pk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Люди скандируют «Молдова — пропусти газ!»

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье и Молдавия получали российский газ через территорию Украины, однако с 1 января киевский режим остановил транзит топлива. Более того, у Молдавии накопилась значительная задолженность за поставки газа, в связи с чем «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки.

15 января Красносельский заявил, что российский газ скоро поступит в регион. Он будет подаваться в качестве гуманитарной помощи для обеспечения нужд населения, подчеркнул политик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать помощь.

Красносельский 17 января заявил, что Молдавия не пропускает российский газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений. Затем президент Молдавии Майя Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными.