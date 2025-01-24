Москва, 24 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может быть готов к переговорам по урегулированию ситуации по Украине, поскольку запретил их своим указом. Об этом 24 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Американский президент Дональд Трамп 23 января заявил, что «Украина готова заключить сделку» с Россией. Ранее Трамп утверждал, что Зеленский «хочет заключить сделку».

«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать всё-таки слово «урегулирование». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоров с Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямые переговоры с Путиным.

Российское руководство неоднократно заявляло, что от переговоров с Москвой по вопросу урегулирования ситуации на Украине отказался Киев. Россия готова к переговорам, но со стороны Киева должен быть легитимный представитель. Зеденский не является таковым, поскольку его президентские полномочия истекли весной 2024 года.

Путин 20 января заявил, что готов к переговорам с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Переговоры должны учитывать существующие территориальные реалии и привести к заключению долгосрочного мира.