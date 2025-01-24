Варшава, 24 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Перезагрузка в отношениях между Западом и Россией обязательно наступит. Об этом 24 января в эфире радиостанции RMF FM заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

«Она (перезагрузка. — Прим. ред.) наступит независимо от того, кто что себе думает», — подчеркнул он.

Босак назвал слова об окончательном разрыве отношений с Россией ложью.

«Мы живём в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией», — отметил поляк.

По его мнению, Польше необходимо наладить отношения с РФ, чтобы повысить свои конкурентные позиции на рынке.

«Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции, исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах», — заключил вице-спикер сейма.

Ранее, 24 января бывший президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал глав стран Европы за то, что они не вступали в диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что таким поведением Европа может лишить себя участия в решении украинского конфликта.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не закрыта для диалога с западными странами, однако будет отталкиваться от собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что Москва сделала необходимые выводы из поведения западных стран, которые резко отказались от всех обязательств и договорённостей с РФ.

5 июля Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве уточнил, что отношения России и ЕС находятся в низшей точке. Президент расценил визит венгерского лидера как попытку восстановить диалог.