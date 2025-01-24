Новокузнецк, Кемеровская область, 24 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области подросток получил ожоги от взорвавшегося рядом с его кроватью вейпа матери. Подросток проснулся от запаха дыма и увидел, что у него горит одеяло. Сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

22 января в Новокузнецке 15-летнего подростка доставили в больницу с сильными ожогами шеи, живота и рук. Врачам школьник рассказал, что травмы он получил после того, как рядом с кроватью взорвалась электронная сигарета его 41-летней матери.

«Женщина поставила в зале около компьютерного стола на зарядку свою электронную сигарету, после чего ушла спать в другую комнату. 15-летний подросток спал на диване рядом со столом. Около четырех часов ночи парень проснулся от того, что почувствовал дым и увидел, что загорелся край одеяла», — рассказал источник.

Подросток смог самостоятельно потушить огонь и попросил маму вызвать медиков.

«Электронную сигарету женщине подарили около трёх месяцев назад. Модель электронной сигареты она не помнит», — уточнил источник.

Школьника госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него химический ожог 15% тела. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с матерью подростка и предупредили об ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родительских обязанностей).