Москва, 24 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Россия заинтересована в начале переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями, при этом в нынешних условиях нужно учитывать ядерные потенциалы всех стран. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Представителя Кремля спросили, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце своего прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов и готова ли Россия сейчас обсуждать это.

«Существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями, причём не по вине Российской Федерации. Соединённые Штаты завершили своё участие и фактически подорвали существование этой договорно-правовой базы, поэтому в интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс», — ответил Песков.

Он добавил, что сторонам есть о чём говорить и, хотя время во многом упущено, «мяч» на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с Россией.

Песков подчеркнул, что в сегодняшних условиях необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы и нельзя вести разговор без учёта ядерных потенциалов Великобритании и Франции.

«Нынешние реалии диктуют такую необходимость», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что во время своего первого президентского срока мог достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. По его словам, он и российский лидер вместе работали над этим вопросом и якобы собирались привлечь к нему Китай, ядерный арсенал которого гораздо меньше американского.

Также Трамп заявил, что США заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов, однако готовы это сделать только вместе с Россией и Китаем. Он назвал хорошими шансы на это.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить её с Китаем. Он обратил внимание на малое количество ядерного оружия у КНР по сравнению с РФ и США, а также задался вопросом, почему Трамп не хочет добавить в это соглашение Великобританию и Францию.